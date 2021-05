Bayern Monaco, Flick: «Ct della Germania? Le trattative procedono bene» (Di venerdì 14 maggio 2021) Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa parlando del suo futuro. Le sue parole Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa parlando del suo futuro. Le sue dichiarazioni. «Ho sempre detto che non sento alcuna pressione. Oliver (Bierhoff) ha già detto che negli ultimi giorni le trattative vanno bene. Ma ho ancora un compito e un lavoro da fare qui perché la squadra è importante per me. Sono molto grato di aver guidato una squadra del genere. Ecco perché mi concentro sul resto delle partite. L’obiettivo è superare gli 80 punti e aiutare Lewy a segnare 40 gol» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Hansi, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa parlando del suo futuro. Le sue parole Hansi, tecnico del, ha parlato in conferenza stampa parlando del suo futuro. Le sue dichiarazioni. «Ho sempre detto che non sento alcuna pressione. Oliver (Bierhoff) ha già detto che negli ultimi giorni levanno. Ma ho ancora un compito e un lavoro da fare qui perché la squadra è importante per me. Sono molto grato di aver guidato una squadra del genere. Ecco perché mi concentro sul resto delle partite. L’obiettivo è superare gli 80 punti e aiutare Lewy a segnare 40 gol» L'articolo proviene da Calcio News 24.

