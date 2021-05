Muore anziana in RSA: OSS e Infermiera condannate per reato colposo. (Di giovedì 13 maggio 2021) OSS e Infermiera condannate per reato colposo dopo la caduta e il successivo decesso di una Paziente di 89 anni. La notizia è di qualche ora fa. Una Infermiera e una OSS sono state condannate per la morte di una Paziente di 89 anni caduta nella struttura dove lavorava. Il fatto è accaduto in una nota Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Le colleghe sono state accusate dai giudici di negligenza, imperizia ed imprudenza per aver omesso di comunicare al Medico e ai Dirigenti della RSA il peggiorare delle condizioni psico-fisiche dell’Assistita. I giudici (con sentenza emessa dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione, che con la sentenza n.16132 del 28 aprile 2021) hanno più volte ribadito che l’Infermiera e l’OSS, con la loro condotta, cagionavano ... Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) OSS eperdopo la caduta e il successivo decesso di una Paziente di 89 anni. La notizia è di qualche ora fa. Unae una OSS sono stateper la morte di una Paziente di 89 anni caduta nella struttura dove lavorava. Il fatto è accaduto in una nota Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA). Le colleghe sono state accusate dai giudici di negligenza, imperizia ed imprudenza per aver omesso di comunicare al Medico e ai Dirigenti della RSA il peggiorare delle condizioni psico-fisiche dell’Assistita. I giudici (con sentenza emessa dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione, che con la sentenza n.16132 del 28 aprile 2021) hanno più volte ribadito che l’e l’OSS, con la loro condotta, cagionavano ...

