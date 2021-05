Maneskin, il video delle prove all’Eurovision: le previsioni degli scommettitori (Di giovedì 13 maggio 2021) Ci siamo, manca meno di una settimana all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2021. La 65ª edizione del concorso si terrà presso l’Ahoy Rotterdam a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio 2021 e andrà in onda anche su Rai Uno. Stamani i Maneskin sono saliti sul palco dello show e hanno fatto la loro prima prova con il pezzo Zitti e Buoni. Basta fare un giro sui social e sotto ai video caricati su YouTube per rendersi conto che la performance della band italiana è piaciuta parecchio ai fan dell’Eurovision. Non solo i telespettatori del concorso, la prova dei Maneskin è stata gradita anche gli scommettitori, che oggi hanno aggiustato le loro previsioni. Secondo i bookmakers al primo posto potrebbe esserci la Francia, con Barbara Pravi, in gara con il brano “Voilà”. Il secondo posto potrebbe andare a Destiny, da ... Leggi su biccy (Di giovedì 13 maggio 2021) Ci siamo, manca meno di una settimana all’inizio dell’Eurovision Song Contest 2021. La 65ª edizione del concorso si terrà presso l’Ahoy Rotterdam a Rotterdam il 18, 20 e 22 maggio 2021 e andrà in onda anche su Rai Uno. Stamani isono saliti sul palco dello show e hanno fatto la loro prima prova con il pezzo Zitti e Buoni. Basta fare un giro sui social e sotto aicaricati su YouTube per rendersi conto che la performance della band italiana è piaciuta parecchio ai fan dell’Eurovision. Non solo i telespettatori del concorso, la prova deiè stata gradita anche gli, che oggi hanno aggiustato le loro. Secondo i bookmakers al primo posto potrebbe esserci la Francia, con Barbara Pravi, in gara con il brano “Voilà”. Il secondo posto potrebbe andare a Destiny, da ...

