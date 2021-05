L’indice Rt è superato, lo boccia anche Lopalco: “Cavilloso e si basa su dati vecchi” (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag — L’indice Rt è superato, anche perché basato su dati in ritardo rispetto alla settimana in corso, e in questa fase dell’epidemia l’incidenza andrebbe calcolata solo sui casi sintomatici o meglio ancora sui ricoveri: lo pensa Pier Luigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità pugliese. L’Rt è un parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. Legato alla situazione contingente, è principalmente influenzato dai sistemi di contenimento messi in campo per contenere il numero dei positivi. Lopalco: “Rt è superato” Lopalco, intervistato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag —Rt èperchéto suin ritardo rispetto alla settimana in corso, e in questa fase dell’epidemia l’incidenza andrebbe calcolata solo sui casi sintomatici o meglio ancora sui ricoveri: lo pensa Pier Luigi, epidemiologo e assessore alla Sanità pugliese. L’Rt è un parametro che misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva. Rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia di Covid-19. Legato alla situazione contingente, è principalmente influenzato dai sistemi di contenimento messi in campo per contenere il numero dei positivi.: “Rt è, intervistato ...

MCYC1975 : L'indice Dow Jones T&L ha superato addirittura livelli pre-pandemia. Anche aziende decotte (a livello di crescita)… - fisco24_info : Rt Italia, Lopalco: 'Indice dei contagi strumento superato': L'epidemiologo: 'Calcolare l'incidenza solo sui casi s… - a42nno : RT @ilgiornale: Per il Cts l'indice dei #contagi è superato, si punta verso nuovi parametri per il monitoraggio dell'evoluzione della pande… - ilgiornale : Per il Cts l'indice dei #contagi è superato, si punta verso nuovi parametri per il monitoraggio dell'evoluzione del… - globalistIT : -