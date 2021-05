Isola, Paul Gascoigne lascia l’Italia: non sarà in studio (Di giovedì 13 maggio 2021) Paul Gascoigne lascia l’Italia: La sua esperienza all’Isola dei Famosi è durata poco a causa di un problema alla spalla Paul Gascoigne lascia l’Italia: La sua esperienza all’Isola dei Famosi si è conclusa per un infortunio alla spalla. La scorsa settimana lo abbiamo visto ospite in studio. Ma adesso arriva l’ennesima delusione per i fan di Gascoigne che non lo vedranno neppure in studio. Infatti secondo quanto rivela il nuovo numero del settimanale Chi in edicola nelle Chicce di gossip, si legge della partenza dell’ex naufrago verso Londra per affrontare le cure per il suo problema alla spalla. Leggi anche–> Isola, i naufraghi ingannano il tempo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 13 maggio 2021): La sua esperienza all’dei Famosi è durata poco a causa di un problema alla spalla: La sua esperienza all’dei Famosi si è conclusa per un infortunio alla spalla. La scorsa settimana lo abbiamo visto ospite in. Ma adesso arriva l’ennesima delusione per i fan diche non lo vedranno neppure in. Infatti secondo quanto rivela il nuovo numero del settimanale Chi in edicola nelle Chicce di gossip, si legge della partenza dell’ex naufrago verso Londra per affrontare le cure per il suo problema alla spalla. Leggi anche–>, i naufraghi ingannano il tempo ...

