Chi è Elisabetta Belloni, prima donna a capo dei servizi segreti (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Elisabetta Belloni è il nuovo direttore generale del Dis, Dipartimento per le informazioni della sicurezza: è la prima donna a capo dei servizi segreti. A sorpresa il premier Mario Draghi pone fine all’era Vecchione-Conte, nominando la Belloni, finora segretario generale del ministero degli Esteri. Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto. La nomina è disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica. Elisabetta Belloni nuovo direttore del Dis, prende il posto del prefetto Vecchione (scelto da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag –è il nuovo direttore generale del Dis, Dipartimento per le informazioni della sicurezza: è ladei. A sorpresa il premier Mario Draghi pone fine all’era Vecchione-Conte, nominando la, finora segretario generale del ministero degli Esteri. Draghi ha preventivamente informato della propria intenzione il presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) Raffaele Volpi, e ha ringraziato il prefetto Vecchione per il lavoro svolto. La nomina è disposta sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica.nuovo direttore del Dis, prende il posto del prefetto Vecchione (scelto da ...

