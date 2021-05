Matt Damon | fan di Jennifer Lopez e Ben Affleck | «Spero tornino insieme | sarebbe fantastico»

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Una vacanza tra due vecchi amici o un ritorno di fiamma dopo 17 anni e un bel po’ di amori dopo? I fan di Jennifer Lopez e Ben Affleck, almeno quelli che non li hanno mai dimenticati insieme, tifano per il lieto fine dopo la fuga dei due nel Montana, nei giorni scorsi. E sono in ottima compagnia: Matt Damon, che con Ben è praticamente cresciuto (sono amici da oltre quarant’anni) è tra i sostenitori della reunion.

Se il possibile ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez ha spiazzato tutti i fan dei celebri Bennifer , anchenon è rimasto indifferente alle indiscrezioni su questa nuova coppia. In occasione della sua partecipazione a Today, Savannah Guthrie e Hoda Kotb hanno chiesto acosa ne pensasse ..."Adoro sia Ben che Jennifer", ha dettodurante lo show Today . "Sarebbe fantastico se tornassero veramente insieme ". Diciassette anni dopo, Bennifer 2.0 .Una vacanza tra due vecchi amici o un ritorno di fiamma dopo 17 anni e un bel po’ di amori dopo? I fan di Jennifer Lopez e Ben Affleck, almeno quelli che non li hanno mai dimenticati insieme, tifano p ...LOS ANGELES - Matt Damon non sa se sia vera la notizia del ritorno di fiamma tra Ben Affleck e Jennifer Lopez, ma fa il tifo per i due amici. «Spero che sia vero. Li amo entrambi. Spero che sia vero.