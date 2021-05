LIVE – Tuffi, Europei Budapest 2021: trampolino 1m maschile con Tocci e Marsaglia (DIRETTA) (Di mercoledì 12 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di eliminatorie e finale del trampolino 1 metro maschile degli Europei di Budapest 2021. Terza giornata di gare per quel che riguarda i Tuffi, con gli uomini che si sfideranno dal trampolino più basso. A rappresentare l’Italia saranno Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che cercheranno di centrare l’accesso alla finale per poi giocarsi le medaglie. L’appuntamento è a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 12 maggio 2021 con le eliminatorie, mentre la finale si svolgerà in serata dopo la finale del sincro misto dai tre metri (alle 20.30 circa). Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui il LIVE su Sportface.it PROGRAMMA E ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Ladi eliminatorie e finale del1 metrodeglidi. Terza giornata di gare per quel che riguarda i, con gli uomini che si sfideranno dalpiù basso. A rappresentare l’Italia saranno Giovannie Lorenzo, che cercheranno di centrare l’accesso alla finale per poi giocarsi le medaglie. L’appuntamento è a partire dalle ore 12.00 di mercoledì 12 maggiocon le eliminatorie, mentre la finale si svolgerà in serata dopo la finale del sincro misto dai tre metri (alle 20.30 circa). Sportface.it vi terrà compagnia con gli aggiornamenti in tempo reale. Segui ilsu Sportface.it PROGRAMMA E ...

