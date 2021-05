Fedriga “Su coprifuoco e riaperture passi avanti” (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si dice ottimista per una revisione, a breve, del coprifuoco e su possibili riaperture. “Lunedì valuteremo le proposte che arriveranno dalla cabina di regia del governo, come Conferenza delle Regioni abbiamo espresso un parere sul decreto che oggi è in vigore, non era scontato che si decidesse di rivedere il coprifuoco, quindi un passo in avanti è stato fatto”, ha detto Fedriga, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress.“Cambiare il coprifuoco il primo giugno? Penso si possa anticipare – ha aggiunto -. Se passiamo dalle 22 alle 23 lo vedo come passo avanti, e non ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 12 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Conferenza delle Regioni e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, si dice ottimista per una revisione, a breve, dele su possibili. “Lunedì valuteremo le proposte che arriveranno dalla cabina di regia del governo, come Conferenza delle Regioni abbiamo espresso un parere sul decreto che oggi è in vigore, non era scontato che si decidesse di rivedere il, quindi un passo inè stato fatto”, ha detto, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’Agenzia Italpress.“Cambiare ilil primo giugno? Penso si possa anticipare – ha aggiunto -. Seamo dalle 22 alle 23 lo vedo come passo, e non ...

