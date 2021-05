Elisabetta Belloni è stata nominata Direttrice generale del DIS, che coordina le attività dei servizi segreti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato Elisabetta Belloni, ambasciatrice e segretaria generale del ministero degli Esteri, nuova Direttrice generale del DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), cioè il dipartimento che si occupa di coordinare le attività dei Leggi su ilpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha nominato, ambasciatrice e segretariadel ministero degli Esteri, nuovadel DIS (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza), cioè il dipartimento che si occupa dire ledei

Advertising

ilfoglio_it : ?? Servizi segreti, svolta al Dis. Via Vecchione, arriva Elisabetta Belloni, la fedelissima di Di Maio - davidallegranti : Mario Draghi ha nominato l’ambasciatore Elisabetta Belloni Direttore generale del Dipartimento delle informazioni p… - ernestocarbone : Elisabetta Belloni nuovo Capo del DIS. Un vero servitore sello Stato. Un’altra ottima scelta del governo Draghi. - DaniMoni72 : RT @matteorenzi: La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che si comm… - FrancoiseRossi : Che donna l'Ambasciatore Elisabetta Belloni, Prima Donna tante volte. Congratulazioni e auguri per il nuovo incarico. -