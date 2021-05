David Donatello 2021 | tutti i vincitori

(Di mercoledì 12 maggio 2021)di, da Sofia Loren – vincitrice come miglior attrice per il film ‘La vita davanti a sé’ – a Elio Germano – miglior attore per ‘Volevo Nascondermi’ (pellicola scelta anche per la miglior regia e come miglior film) – eccoi protagonisti della 66esima edizione dei premi del cinema italiano, la cui cerimonia è stata trasmessa su Rai1, condotta da Carlo Conti. Ad aprire la serata Laura Pausini che, dal Teatro dell’Opera di Roma, ha cantato ‘Io sì’, brano premiato ai Golden Globes e nominato agli Oscar, oltre che alcome miglior canzone originale, tratto dal film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Sophia Loren E’ proprio Sophia Loren a ricevere ildicome migliore attrice protagonista per il film ...

Durante la cerimonia della 66a edizione dei premi di Donatello trasmessa in diretta su Rai 1 e condotta da Carlo Conti, Piera Detassis non ha perso l'occasione per mandare una frecciatina contro il regista Gabriele Muccino che, nelle scorse ...