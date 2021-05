Amazon vince contro l’UE e non dovrà pagare alcuna multa

(Di mercoledì 12 maggio 2021) La Corte di giustizia europea annulla il pagamento di 250 milioni di euro per vantaggi fiscali dal Lussemburgo e tasse non pagate La Corte giustizia europea annulla il pagamento di 250 milioni di euro imposto da Bruxelles: la società di Bezos non ha avuto vantaggi fiscali dal Lussemburgo

"Grazie a Netflix,, Disney, ma anche e soprattutto Rai Cinema l'obiettivo è quello di creare ... lo spotornese Stefano Leoniil David di Donatello ) [7] => Array ( [tagName] => p [p_index] ...La Corte Europea di Giustizia ha dato ragione adnel ricorso contro la sanzione inflitta dall'UE per il regime fiscale instaurato in ...BRUXELLES "Amazon non paga l'imposta sul reddito delle società e intanto fattura oltre 44 miliardi in Ue durante una pandemia. E la Corte di giustizia Ue glielo consente. Le decisioni sugli aiuti di ...Amazon, condannata nel 2017 al pagamento di una consistente cifra relative a tasse arretrate in Europa, è riuscita a spuntarla.