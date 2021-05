Tailleur | la tendenza a cui nessuna resiste celeb comprese

Leggi su amica

(Di martedì 11 maggio 2021) Ildonna, non è più il classico completo giacca e gonna. Lerity ci insegnano come reinterpretare questo capo dall’innata eleganza composta. Preferita fra tutte: la variante con pantaloni. Meglio ancora se a palazzo o dalla vestibilità straight.per la primavera estate 2021, ildiventa un must-have nell’armadio di Beyonce come in quello di Hailey Bieber. Continua a sorprendere per la sua capacità di assumere forme e declinazioni differenti in base al gusto di chi lo indossa. Dall’iconicità della silhouette Chanel, alle forme morbide e rilassate sfilate in passerella. I modelli e le possibilità di styling sono infiniti: ecco i preferiti dalle star. La storia di un grande classico Il primodella storia venne realizzato nel 1885, dall’azienda Redfern, per la ...