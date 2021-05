Serie A, riunione informale per i club: sul tavolo Superlega e fondi (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo confronto per la Lega Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di martedì 11 maggio i 20 club della massima Serie di campionato si incontreranno in una riunione informale a Palazzo Parigi, noto hotel di Milan. All’ordine del giorno i provvedimenti da adottare per quanto riguarda la Superlega. Si dovrebbe trattare inoltre la tematica dei fondi, messa da parte dopo le vicende delle ultime settimane. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo confronto per la LegaA. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nella giornata di martedì 11 maggio i 20della massimadi campionato si incontreranno in unaa Palazzo Parigi, noto hotel di Milan. All’ordine del giorno i provvedimenti da adottare per quanto riguarda la. Si dovrebbe trattare inoltre la tematica dei, messa da parte dopo le vicende delle ultime settimane. SportFace.

