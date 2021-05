Queen’s speech: niente mantello e corona. La prima volta della Regina senza Filippo al Queen’s speech (Di martedì 11 maggio 2021) Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è convinto che il suo governo abbia “un’opportunità storica” per cambiare il Regno Unito, come ha scritto nell’introduzione al tradizionale Queen’s speech, il discorso con cui la Regina ha annunciato le linee guida del suo governo nel post-pandemia. L’esecutivo conservatore di Johnson - che ha scritto il testo poi affidato alla lettura di Elisabetta II a Westminister - punta al contrasto alle disuguaglianze nel Paese, rilanciando lo slogan del “level up”: si tratta di colmare il divario tra le varie parti del Regno, soprattutto alla luce delle rinnovate istanze indipendentiste che arrivano dalla Scozia e del consolidamento dei Tory, proprio in alcune di queste zone rimaste indietro, confermato dai risultati elettorali della scorsa ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è convinto che il suo governo abbia “un’opportunità storica” per cambiare il Regno Unito, come ha scritto nell’introduzione al tradizionale, il discorso con cui laha annunciato le linee guida del suo governo nel post-pandemia. L’esecutivo conservatore di Johnson - che ha scritto il testo poi affidato alla lettura di Elisabetta II a Westminister - punta al contrasto alle disuguaglianze nel Paese, rilanciando lo slogan del “level up”: si tratta di colmare il divario tra le varie parti del Regno, soprattutto alla luce delle rinnovate istanze indipendentiste che arrivano dalla Scozia e del consolidamento dei Tory, proprio in alcune di queste zone rimaste indietro, confermato dai risultati elettoraliscorsa ...

