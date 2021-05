Nel Lazio il ciclo dei rifiuti a portata di click per il cittadino (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - Il Lazio avrà un'anagrafe pubblica dei rifiuti grazie alla legge approvata dal Consiglio regionale lo scorso 17 febbraio. Si tratta di un intervento tanto atteso da parte dei cittadini che renderà la gestione dei rifiuti nel Lazio più trasparente e tutte le informazioni a portata di click. La nuova legge sull'anagrafe dei rifiuti regionale prevede, infatti, la creazione di un'apposita pagina internet con una serie di dati che la Regione Lazio è tenuta a pubblicizzare e ad aggiornare costantemente. Si va dai dati ufficiali della raccolta indifferenziata a quelli della differenziata, dalla gestione degli impianti attivi sul territorio di termovalorizzazione e gassificazione, fino ai tributi sui rifiuti incassati dalla Regione e ... Leggi su agi (Di martedì 11 maggio 2021) AGI - Ilavrà un'anagrafe pubblica deigrazie alla legge approvata dal Consiglio regionale lo scorso 17 febbraio. Si tratta di un intervento tanto atteso da parte dei cittadini che renderà la gestione deinelpiù trasparente e tutte le informazioni adi. La nuova legge sull'anagrafe deiregionale prevede, infatti, la creazione di un'apposita pagina internet con una serie di dati che la Regioneè tenuta a pubblicizzare e ad aggiornare costantemente. Si va dai dati ufficiali della raccolta indifferenziata a quelli della differenziata, dalla gestione degli impianti attivi sul territorio di termovalorizzazione e gassificazione, fino ai tributi suiincassati dalla Regione e ...

