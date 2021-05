Marc Surer | “Vettel potrebbe fare bene a Monaco”

(Di martedì 11 maggio 2021) L’ex pilota di Formula Uno,, ha analizzato il Gran Premio diche si è corso domenica 9 maggio a Barcellona. Primo sul podio Lewis Hamilton che con la sua Mercedes si riconferma ancora una volta il più forte.parla anche delle condizioni di Sebastiane della sua Aston Martin. Alpine delusione: il nono posto non è stato digerito dal team: “e la macchina? Devono capirsi” Domenica 9 maggio si è corso il Gran Premio di Formula Uno nel circuito catalano di Montmelo. La gara è stata molto combattuta ai piani alti: Hamilton e Verstappen hanno lottato fino alla fine per il primo posto, ma è interessante osservare anche i piloti che si sono classificati a metà della graduatoria. Tra questi figura ...

Secondo l'ex pilota, i tanti errori commessi dai rookie nei primi due Gran Premi della stagione sono stati provocati dalle poche giornate di test varate dalla FIA per il pre - season di quest'anno. Secondo il ...Più indietronon riuscì a evitare l'urto con la Brabham di Piquet. Gara sospesa e dura punizione anche per Mansell: un anno di sospensione della licenza con la condizionale e 6000 dollari ...Marc Surer, ex pilota di Formula Uno, ha espresso il proprio parere sul GP di Spagna e su Vettel, quali le sue parole? Clicca qui!