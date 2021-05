Manuel Aspidi, l’ex concorrente di Amici fa coming out (Di martedì 11 maggio 2021) Manuel Aspidi ha fatto coming out in tv durante l’ultima puntata di Ogni Mattina; ecco cosa ha raccontato Quello di Manuel Aspidi è stato un coming out fatto in diretta televisiva, a Ogni Mattina, la trasmissione di Tv8 condotta da Adriana Volpe. l’ex concorrente di Amici ha per la prima volta parlato della sua vita privata: “Sono gay e vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato”. Da sempre al suo fianco, la sua famiglia: “Quando l’ho raccontato alla mia famiglia è stata una liberazione. So che è ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021)ha fattoout in tv durante l’ultima puntata di Ogni Mattina; ecco cosa ha raccontato Quello diè stato unout fatto in diretta televisiva, a Ogni Mattina, la trasmissione di Tv8 condotta da Adriana Volpe.diha per la prima volta parlato della sua vita privata: “Sono gay e vengo da una famiglia che mi ha sostenuto fin dal primo giorno. Quando si è sottoposti al giudizio delle persone si ha paura di deluderli. Spesso vieni molto discriminato, come mi è capitato da bambino. Ma è arrivato il momento di essere chi sono, perché io non sono sbagliato”. Da sempre al suo fianco, la sua famiglia: “Quando l’ho raccontato alla mia famiglia è stata una liberazione. So che è ...

