Manuel Aspidi fa coming out in diretta tv (Di martedì 11 maggio 2021) Il cantante ed ex concorrente di Amici e di The Voice of Italy lo ha rivelato oggi. Questa mattina, in diretta a Ogni Mattina, su Tv8 ospite di Adriana Volpe… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 11 maggio 2021) Il cantante ed ex concorrente di Amici e di The Voice of Italy lo ha rivelato oggi. Questa mattina, ina Ogni Mattina, su Tv8 ospite di Adriana Volpe… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

FabioTraversa : RT @tvblogit: Il coming out di #ManuelAspidi in diretta a #OgniMattina su @TV8it Su #tvblog il video integrale ?? @Manuel_Aspidi @AdrianaV… - Ema_poet : @tvblogit Puoi essere qualsiasi cosa @Manuel_Aspidi ma ricordati sempre che sei speciale ?? - leggoit : #Amici, Manuel Aspidi fa coming out a Ogni Mattina - SerieTvserie : Manuel Aspidi (ex Amici) fa coming out a Ogni mattina: “Sono gay” (VIDEO) - SerieTvserie : Manuel Aspidi, coming out in diretta: “Sono gay” -