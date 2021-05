Live Napoli-Udinese 0-0 | Gattuso rilancia Lozano e Bakayoko

Advertising

juventusfc : UN SOLO, GRANDE, OBIETTIVO! FORZA #JUVENTUSWOMEN! LIVE su @JuventusTv: ? - SkySport : Napoli e Udinese sono in campo: segui il LIVE #SkySerieA #SerieA #SkySport #NapoliUdinese #Napoli #Udinese - CalcioPillole : #NapoliUdinese 0-0 Live: inizia la partita Segui la diretta su CalcioinPillole ???? - _SiGonfiaLaRete : LIVE - #NapoliUdinese: inizia la partita - MondoNapoli : LIVE - E' iniziata la sfida Napoli-Udinese al Maradona: - -

Ultime Notizie dalla rete : Live Napoli

Ilin cerca della sicurezza di un posto in Champions League contro un' Udinese ormai salva. L'anticipo del Diego Maradona apre il terz'ultimo turno di Serie A . Sono sei i risultati utili ...- UDINESE 0 - 0(4 - 2 - 3 - 1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso . UDINESE (3 - 5 - 1 - 1): Musso; Becao, Bonifazi, ...Rojadirecta Napoli-Udinese DIRETTA LIVE – Streaming gratis, segui la partita SERIE A: Napoli-Udinese, 36/a giornata La Serie A riprende questo martedì alle ore 20:45 ...1' Partiti! Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita. Note le formazioni ufficiali. In casa Udinese Luca Gotti deve rinunciare all'ultimo minuto anche ...