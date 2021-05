La Regina Elisabetta in Parlamento: tutta la sua solitudine in un dettaglio (Di martedì 11 maggio 2021) Sola. Per la prima volta dopo 73 anni. Senza il suo Filippo, consorte di una vita, amore di sempre. Così è apparsa la Regina Elisabetta questa mattina all’apertura del Parlamento a Westminster. Un appuntamento tradizionale, per lei, da più di mezzo secolo. Al quale oggi si è presentata, però, da vedova, a un mese dalla scomparsa del caro marito. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLA Regina Elisabetta Elisabetta senza il suo Filippo È in un dettaglio che emerge tutta la solitudine della sovrana. Un dettaglio “straziante”, come ha scritto bene Hello! Magazine, che il mondo non ha potuto non notare. Per la prima volta da quando è diventata Regina, infatti, è stato tolto dalla House of Lords il Trono del principe ... Leggi su amica (Di martedì 11 maggio 2021) Sola. Per la prima volta dopo 73 anni. Senza il suo Filippo, consorte di una vita, amore di sempre. Così è apparsa laquesta mattina all’apertura dela Westminster. Un appuntamento tradizionale, per lei, da più di mezzo secolo. Al quale oggi si è presentata, però, da vedova, a un mese dalla scomparsa del caro marito. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SULLAsenza il suo Filippo È in unche emergeladella sovrana. Un“straziante”, come ha scritto bene Hello! Magazine, che il mondo non ha potuto non notare. Per la prima volta da quando è diventata, infatti, è stato tolto dalla House of Lords il Trono del principe ...

