**Dl Sostegni: Pd, 'servono misure per far ripartire occupazione'** (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Grande preoccupazione per la fine del blocco dei licenziamenti, già partire a fine giugno per le grandi imprese. Il Pd -si apprende da fonti dem di governo- lo ha messo in evidenza durante la riunione a palazzo Chigi sul dl Sostegni chiedendo che nel decreto entrino alcune misure per far ripartire l'occupazione. Si tratto di un pacchetto di proposte che dovrebbero entrare nel provvedimento. Da interventi di rioccupazione con contratti specifici per aiutare le categorie più colpite come turismo, ristorazione, lavoratori agricoli e spettacoli. E poi potenziare i contratti di espansione della Naspi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Grande preper la fine del blocco dei licenziamenti, già partire a fine giugno per le grandi imprese. Il Pd -si apprende da fonti dem di governo- lo ha messo in evidenza durante la riunione a palazzo Chigi sul dlchiedendo che nel decreto entrino alcuneper farl'. Si tratto di un pacchetto di proposte che dovrebbero entrare nel provvedimento. Da interventi di ricon contratti specifici per aiutare le categorie più colpite come turismo, ristorazione, lavoratori agricoli e spettacoli. E poi potenziare i contratti di espansione della Naspi.

