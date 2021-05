Diego Abatantuono: chi è, età, moglie e figli (Di martedì 11 maggio 2021) Diego Abatantuono è un attore, regista e, sceneggiatore, comico e conduttore televisivo italiano di grande successo e molto apprezzato dal pubblico. L’attore questa sera, martedì 11 maggio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno alla premiazione dei David di Donatello 2021. La serata è condotta da Carlo Conti e numerosi sono gli ospiti previsti. Diego Abatantuono: chi è? Diego Abatantuono nasce a Milano il 20 maggio 1955, ha 65 anni ed è del segno zodiacale del Toro. La sua famiglia d’origine è per metà pugliese e per metà milanese. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia un po’ per caso perché lavorava in un locale come tecnico e vien fuori la sua comicità. Cominciano così per lui i primi spettacoli inizia a lavorare con grandi artisti e ben presto arriva per lui ... Leggi su puglia24news (Di martedì 11 maggio 2021)è un attore, regista e, sceneggiatore, comico e conduttore televisivo italiano di grande successo e molto apprezzato dal pubblico. L’attore questa sera, martedì 11 maggio, sarà protagonista della prima serata di Rai Uno alla premiazione dei David di Donatello 2021. La serata è condotta da Carlo Conti e numerosi sono gli ospiti previsti.: chi è?nasce a Milano il 20 maggio 1955, ha 65 anni ed è del segno zodiacale del Toro. La sua famiglia d’origine è per metà pugliese e per metà milanese. La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia un po’ per caso perché lavorava in un locale come tecnico e vien fuori la sua comicità. Cominciano così per lui i primi spettacoli inizia a lavorare con grandi artisti e ben presto arriva per lui ...

