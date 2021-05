Calciomercato Inter, caos stipendi e premi | Arriva la bomba sul futuro! (Di martedì 11 maggio 2021) Calciomercato Inter, continua a tenere banco la questione stipendi e premi: Maurizio Pistocchi su Twitter, però, annuncia la bomba sul futuro dei nerazzurri Tra stipendi, rinunce richieste, colloqui e premi… L'articolo Calciomercato Inter, caos stipendi e premi Arriva la bomba sul futuro! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 11 maggio 2021), continua a tenere banco la questione: Maurizio Pistocchi su Twitter, però, annuncia lasul futuro dei nerazzurri Tra, rinunce richieste, colloqui e… L'articololasulè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : Inter, Lautaro Martinez: 'Sereno sul rinnovo, voglio restare. Anche senza Conte' - EmanueleNotarf2 : RT @GEsonerati: Questa sera dalle 22.00 siamo saremo in live con Dario Calbi per parlare di mercato!! Live Mercato: giocatori e non solo… - AleDigio89 : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte: 'Tanti record da inseguire, la vittoria deve essere fissa nel cervello. I ragazzi hanno una professionalità..… - Giuse10E : RT @GEsonerati: Questa sera dalle 22.00 siamo saremo in live con Dario Calbi per parlare di mercato!! Live Mercato: giocatori e non solo… - GEsonerati : Questa sera dalle 22.00 siamo saremo in live con Dario Calbi per parlare di mercato!! Live Mercato: giocatori e n… -