Barbara D' Urso sostituita? Elisa Isoardi potrebbe condurre Pomeriggio 5

Ultime Notizie dalla rete : Barbara Urso

Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto diD'alla conduzione di Pomeriggio Cinque . Che ci fosse vento di cambiamento in Mediaset era ormai chiaro da tempo, così come che ci fosse l'intenzione di dare meno spazio alla regina della ...d', brutte notizie per la conduttrice - Si teme il peggio Leggi anche ?. Francesca Pascale, la verità sull'addio di Berlusconi: "Io tradita e liquidata, ma?" Ida ha definitivamente ...Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 festeggia il suo personale record d’ascolti con Domenica Live e decide di lanciare qualche frecciatina a chi ...Elisa Isoardi potrebbe prendere il posto di Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque. Cambiamenti in Mediaset che sta perdendo colpi contro la Rai. Secondo le ultime indiscrezioni riportate ...