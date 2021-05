Xbox Game Pass aiuta i gamer a rimanere in contatto (Di lunedì 10 maggio 2021) Una nuova ricerca svela che gli abbonati a Xbox Game Passhanno maggiori probabilità di giocarea più giochi e di farlo più spesso con amici e familiari: · I membri di Xbox Game Pass sono tra i Gamer italiani più socievoli e sono più propensi a giocare online con amici (25% in più) e familiari (19% in Leggi su insidethegame.home.blog (Di lunedì 10 maggio 2021) Una nuova ricerca svela che gli abbonati ahanno maggiori probabilità di giocarea più giochi e di farlo più spesso con amici e familiari: · I membri disono tra ir italiani più socievoli e sono più propensi a giocare online con amici (25% in più) e familiari (19% in

Advertising

zazoomblog : Xbox Game Pass aiuta i gamer italiani a rimanere in contatto - GameXperienceIT : Xbox Game Pass aiuta i gamer italiani a rimanere in contatto - insidetgame : Xbox Game Pass aiuta i gamer a rimanere in contatto - Eurogamer_it : Perché i giocatori europei si abbonano al Game Pass? #Xbox #XboxGamePass #GamePass - infoitscienza : Xbox Game Pass, in arrivo anche la serie Dragon Quest? -