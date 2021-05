Spari a Napoli | uomo ferito a colpi di pistola in piazza

Advertising

palombelli109 : Voglio denunciare anche io un ghosting. Diceva che gli piacevo. Certo mi vide in giro e nemmeno mi salutò. Certo c… - ottopagine : Ancora spari e tensione nei Quartieri Spagnoli a Napoli #Napoli - Resenzatrono : RT @Resenzatrono: @Gazzetta_it avvisate Pedulla’ che sta affondando. si passa da roma a napoli in 24h che cazzo di lavoro d’oro che avete… - AnsiaMilan : RT @Resenzatrono: @Gazzetta_it avvisate Pedulla’ che sta affondando. si passa da roma a napoli in 24h che cazzo di lavoro d’oro che avete… - Resenzatrono : @Gazzetta_it avvisate Pedulla’ che sta affondando. si passa da roma a napoli in 24h che cazzo di lavoro d’oro che… -

Ultime Notizie dalla rete : Spari Napoli

Il Riformista

Salerno:nei pressi della scuola per scappare dai carabinieri Territorio Redazione Web - 4 ... rafforzando la sinergia con le aree marine protette del golfo die mirando " in un'ottica di ...Riportalo a. Il custode, come se avesse avvertito il fremere delle mie dita, mi scrutava ... è così che succede quando nell'attimo irrompono gli? Si ritorna in Occidente, ma in quale, in ...Un uomo è stato ferito con un colpo di pistola nella notte in piazza Montesanto, nel centro di Napoli; raggiunto da un proiettile a una gamba, è ...La Reale Mutua sbanca il PalaBarbuto 67-73 e conferma di essere presente all'appello dei più forti. In attesa della griglia finale in ottica play-off, gli uomini di Cavina, silenziano ...