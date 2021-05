Primavera non decolla, da martedì 11 maggio raffica di piogge e temporali (Di lunedì 10 maggio 2021) I prossimi sette giorni saranno contrassegnati da un tempo fortemente instabile per l’arrivo di una serie di perturbazioni che colpiranno a più riprese molte regioni, in special modo il Nord Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che una prima perturbazione comincerà a interessare il Nordovest già dalla giornata odierna con precipitazioni via via più diffuse e forti su Val d’Aosta, Piemonte, in serata Liguria e Lombardia. martedì il fronte perturbato impatterà al Nord e in Toscana colpendo pure l’Umbria e parte del Lazio. Sono attese precipitazioni abbondanti, temporali e possibili nubifragi su Liguria, Lombardia e settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli, ma anche sul Trentino Alto Adige. Ma non è finita qui. Nei giorni successivi il tempo continuerà a rimanere instabile soprattutto al Nord e in Toscana, in attesa di una nuova e intensa ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) I prossimi sette giorni saranno contrassegnati da un tempo fortemente instabile per l’arrivo di una serie di perturbazioni che colpiranno a più riprese molte regioni, in special modo il Nord Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che una prima perturbazione comincerà a interessare il Nordovest già dalla giornata odierna con precipitazioni via via più diffuse e forti su Val d’Aosta, Piemonte, in serata Liguria e Lombardia.il fronte perturbato impatterà al Nord e in Toscana colpendo pure l’Umbria e parte del Lazio. Sono attese precipitazioni abbondanti,e possibili nubifragi su Liguria, Lombardia e settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli, ma anche sul Trentino Alto Adige. Ma non è finita qui. Nei giorni successivi il tempo continuerà a rimanere instabile soprattutto al Nord e in Toscana, in attesa di una nuova e intensa ...

