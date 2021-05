Emily Breva, in radio il singolo Io non ho visto niente: “Rispecchia l’Ep che uscirà” [VIDEO] (Di lunedì 10 maggio 2021) Disponibile nelle radio il nuovo singolo Io non ho visto niente della cantante Emily Breva. La canzone è un grido di liberazione Disponibile dal 7 maggio in rotazione radiofonica il nuovo singolo Io non ho visto niente – pubblicato con Maninalto! – di Emily Breva. Quante volte capita, in una relazione, di vedere chiaramente dei problemi di coppia – anche seri – scegliendo comunque di ignorarli? Ecco: la canzone sembra parlare di una storia d’amore complessa, dove la protagonista è una donna che vede il proprio uomo con un’altra, ma finge di non vedere. Da cui il titolo. Il significato La protagonista di Io non ho visto niente sceglie di voltarsi ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 maggio 2021) Disponibile nelleil nuovoIo non hodella cantante. La canzone è un grido di liberazione Disponibile dal 7 maggio in rotazionefonica il nuovoIo non ho– pubblicato con Maninalto! – di. Quante volte capita, in una relazione, di vedere chiaramente dei problemi di coppia – anche seri – scegliendo comunque di ignorarli? Ecco: la canzone sembra parlare di una storia d’amore complessa, dove la protagonista è una donna che vede il proprio uomo con un’altra, ma finge di non vedere. Da cui il titolo. Il significato La protagonista di Io non hosceglie di voltarsi ...

Advertising

Lopinionista : Emily Breva, in radio il singolo Io non ho visto niente: “Rispecchia l’Ep che uscirà” [VIDEO]… - A_Portogallo : Emily Breva, “Io non ho visto niente” - effe_news : Emily Breva – “Io non ho visto niente” - OndaMusicale : Emily Breva: da oggi in radio il nuovo singolo 'IO non ho visto niente' - Sevenpress : Da oggi in radio “Io non ho visto niente”, il nuovo singolo della cantautrice Emily Breva -

Ultime Notizie dalla rete : Emily Breva Emily Breva: da oggi in radio il nuovo singolo "Io non ho visto niente" Ondamusicale Emily Breva, in radio il singolo Io non ho visto niente: “Rispecchia l’Ep che uscirà” [VIDEO] Disponibile nelle radio il nuovo singolo Io non ho visto niente della cantante Emily Breva. La canzone è un grido di liberazione ...

“Io non ho visto niente”, nuovo singolo di Emily Breva in radio Il brano parla di una storia d' amore complessa dove la protagonista è una donna che vede il proprio uomo con un'altra ma finge.

Disponibile nelle radio il nuovo singolo Io non ho visto niente della cantante Emily Breva. La canzone è un grido di liberazione ...Il brano parla di una storia d' amore complessa dove la protagonista è una donna che vede il proprio uomo con un'altra ma finge.