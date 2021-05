Comune di Palermo: si dimette l’assessore Mattina. E’ indagato (Di lunedì 10 maggio 2021) l’assessore alla cittadinanza solidale del Comune di Palermo Giuseppe Mattina, del Pd ma in giunta come “tecnico”, si è dimesso dopo avere appreso di essere indagato dalla Procura di Palermo. Lo ha reso noto il sindaco Leoluca Orlando che lo ringrazia per quello che definisce “un gesto di grande dignità umana e istituzionale”. L’inchiesta il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 10 maggio 2021)alla cittadinanza solidale deldiGiuseppe, del Pd ma in giunta come “tecnico”, si è dimesso dopo avere appreso di esseredalla Procura di. Lo ha reso noto il sindaco Leoluca Orlando che lo ringrazia per quello che definisce “un gesto di grande dignità umana e istituzionale”. L’inchiesta il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Notiziedi_it : Assessore al Comune di Palermo indagato si dimette - ilSicilia : #Cronaca #dimissioni Comune di Palermo, assessore Mattina indagato: si è dimesso - ComunePalermo : #AvvisoPA - Estumulazione salme - ComunePalermo : #NewsPA - Polizia municipale. Sequestrati due locali in via Napoli e via Candelai - PALERMOPM : LAVORI -