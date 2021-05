Bayer condannata a risarcire danni per il farmaco anticolesterolo Lipobay (Di lunedì 10 maggio 2021) Sconfitta in Cassazione per il colosso farmaceutico Bayer condannato a risarcire i danni alla salute provocati dal suo farmaco anticolesterolo Lipobay - ritirato volontariamente dal commercio nel 2001 - a un medico veneziano che nel 1999 aveva iniziato ad assumere il prodotto per poi sviluppare seri problemi ai muscoli e alla respirazione, con conseguenti ricoveri. Non è nota la cifra del risarcimento.Gli ‘ermellini’ hanno escluso che il bugiardino fosse sufficientemente chiaro ad informare dei rischi correlati all’assunzione del farmaco definito “dannoso e difettoso”. Senza successo, la difesa di Bayer ha contestato in Cassazione il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 27 febbraio 2018 che aveva liquidato i danni non ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Sconfitta in Cassazione per il colosso farmaceuticocondannato aalla salute provocati dal suo- ritirato volontariamente dal commercio nel 2001 - a un medico veneziano che nel 1999 aveva iniziato ad assumere il prodotto per poi sviluppare seri problemi ai muscoli e alla respirazione, con conseguenti ricoveri. Non è nota la cifra del risarcimento.Gli ‘ermellini’ hanno escluso che il bugiardino fosse sufficientemente chiaro ad informare dei rischi correlati all’assunzione deldefinito “dannoso e difettoso”. Senza successo, la difesa diha contestato in Cassazione il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 27 febbraio 2018 che aveva liquidato inon ...

Advertising

RaiNews : Sconfitta in Cassazione per il colosso farmaceutico #Bayer condannato a risarcire i danni alla salute provocati dal… - GRETA1SGARBO : RT @HuffPostItalia: Bayer condannata a risarcire danni per il farmaco anticolesterolo Lipobay - HuffPostItalia : Bayer condannata a risarcire danni per il farmaco anticolesterolo Lipobay - Marilenapas : RT @RaiNews: Sconfitta in Cassazione per il colosso farmaceutico #Bayer condannato a risarcire i danni alla salute provocati dal suo farmac… - Tullia01 : RT @RaiNews: Sconfitta in Cassazione per il colosso farmaceutico #Bayer condannato a risarcire i danni alla salute provocati dal suo farmac… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayer condannata Bayer condannata a risarcire danni per il farmaco anticolesterolo Lipobay Senza successo, la difesa di Bayer ha contestato in Cassazione il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 27 febbraio 2018 che aveva liquidato i danni non patrimoniali al medico rimasto '...

Bayer condannata a risarcire medico per danni provocati da farmaco anticolesterolo 'È stata una battaglia durata 20 anni quella contro la Bayer, è la prima vittoria in Italia contro questo colosso farmaceutico che ha combattuto anche in Cassazione per non dare il risarcimento, non ...

Bayer condannata a risarcire medico per danni provocati da farmaco anticolesterolo Sky Tg24 Bayer condannata a risarcire danni per il farmaco anticolesterolo Lipobay Sconfitta in Cassazione per il colosso farmaceutico Bayer condannato a risarcire i danni alla salute provocati dal suo farmaco anticolesterolo Lipobay - ritirato volontariamente dal commercio nel 2001 ...

Bayern Monaco-Gladbach 6-0, le pagelle: Lewandowski show, ottimo Coman BAYERN MONACO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 6-0 Marcatori: 2'/34'/66' rig. Lewandowski (BA), 23' Muller (BA), 44' Coman (BA), 86'.

Senza successo, la difesa diha contestato in Cassazione il verdetto emesso dalla Corte di Appello di Venezia il 27 febbraio 2018 che aveva liquidato i danni non patrimoniali al medico rimasto '...'È stata una battaglia durata 20 anni quella contro la, è la prima vittoria in Italia contro questo colosso farmaceutico che ha combattuto anche in Cassazione per non dare il risarcimento, non ...Sconfitta in Cassazione per il colosso farmaceutico Bayer condannato a risarcire i danni alla salute provocati dal suo farmaco anticolesterolo Lipobay - ritirato volontariamente dal commercio nel 2001 ...BAYERN MONACO-BORUSSIA MOENCHENGLADBACH 6-0 Marcatori: 2'/34'/66' rig. Lewandowski (BA), 23' Muller (BA), 44' Coman (BA), 86'.