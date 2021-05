(Di lunedì 10 maggio 2021) E il decreto di, quale atto tecnico spettante al Ministero, dovrà poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il giudice precisa come, secondo l'interpretazione fornita dagli Ermellini ...

Advertising

StudioCanu : Autovelox: omologazione e approvazione non sono procedure equivalenti - AvvCanu : Autovelox: omologazione e approvazione non sono procedure equivalenti -

Ultime Notizie dalla rete : Autovelox omologazione

Studio Cataldi

Leggi:e approvazione per il ministero sono equivalenti! Procedure differenti [ Torna su ] Conclusioni contestate dal giudice bellunese, che innanzitutto richiama l'art. 142, ...... Ma ha fatto ricorso e il Giudice di pace gli ha dato ragione, sottolineando che l'non gode di un valido titolo di. E ora sono a rischio tutte le multe scattate con le immagini ...Un'articolata pronuncia del Giudice di Pace di Belluno mette in luce le sostanziali differenze tra procedimento di omologazione e approvazione in materia di rilevamento automatico della velocità ...In sé, l’autovelox è uno strumento utile, ma le contravvenzioni sono da eliminare se l’Ente locale non rispetta le normative. Il consulente tecnico ...