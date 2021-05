Serie C, Sambenedettese verso i playoff con l’ombra del fallimento (Di domenica 9 maggio 2021) Non è una situazione semplice quella che si sta vivendo a San Benedetto del Tronto. Una stagione di livello ha portato la Sambenedettese al nono posto in classifica e al conseguente accesso alla post-season con vista promozione. D’altro canto però, i rossoblù si trovano a dover fare i conti con un fallimento già annunciato. L’imperativo dunque è quello di trovare il prima possibile degli investitori che possano rilevare la squadra. I tempi infatti sono stretti e si deve procedere entro la scadenza dell’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. La data di tale evento è fissata per il 10 Giugno e qualora non si riuscisse a restare nei termini, la società sarebbe costretta a ripartire dai dilettanti. Tra play-off e penalizzazioni, la stagione della Sambenedettese La Sambenedettese ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Non è una situazione semplice quella che si sta vivendo a San Benedetto del Tronto. Una stagione di livello ha portato laal nono posto in classifica e al conseguente accesso alla post-season con vista promozione. D’altro canto però, i rossoblù si trovano a dover fare i conti con ungià annunciato. L’imperativo dunque è quello di trovare il prima possibile degli investitori che possano rilevare la squadra. I tempi infatti sono stretti e si deve procedere entro la scadenza dell’iscrizione al prossimo campionato diC. La data di tale evento è fissata per il 10 Giugno e qualora non si riuscisse a restare nei termini, la società sarebbe costretta a ripartire dai dilettanti. Tra play-off e penalizzazioni, la stagione dellaLaha ...

