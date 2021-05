Migranti, Salvini: “È necessario un incontro con Draghi” (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Salvini alza la voce sul tema dell’immigrazione e si rivolge con toni perentori al premier Mario Draghi. “È necessario un incontro col presidente Draghi”, dice il leader della Lega facendo notare che “con milioni di italiani in difficoltà, non possiamo pensare a migliaia di clandestini, già 12mila sbarcati da inizio anno”. Le parole di Salvini sono legate allo sbarco di 398 Migranti di varie nazionalità, fra cui 24 donne e 6 bambini, avvenuto a Lampedusa. Si tratta del quinto sbarco in poche ore sull’isola. Nelle scorse ore erano infatti approdati in 519, con diversi barconi: la prima barca di legno di 20 metri, con a bordo 325 persone a bordo, è stata intercettata a 8 miglia dall’isola. La seconda carretta, intercettata a 5 miglia dalla costa, è stata scortata ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) Matteoalza la voce sul tema dell’immigrazione e si rivolge con toni perentori al premier Mario. “Èuncol presidente”, dice il leader della Lega facendo notare che “con milioni di italiani in difficoltà, non possiamo pensare a migliaia di clandestini, già 12mila sbarcati da inizio anno”. Le parole disono legate allo sbarco di 398di varie nazionalità, fra cui 24 donne e 6 bambini, avvenuto a Lampedusa. Si tratta del quinto sbarco in poche ore sull’isola. Nelle scorse ore erano infatti approdati in 519, con diversi barconi: la prima barca di legno di 20 metri, con a bordo 325 persone a bordo, è stata intercettata a 8 miglia dall’isola. La seconda carretta, intercettata a 5 miglia dalla costa, è stata scortata ...

