Mattarella | “Fare piena luce sugli anni di piombo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 9 maggio 2021) Che cosa sono stati glidiper il nostro Paese? “Sono statimolto sofferti, in cui la tenuta istituzionale e sociale del nostro Paese, è stata messa a dura prova. Oltre quattrocento le vittime in Italia, di cui circa centosessanta per stragi. Cittadini inermi colpiti con violenza cieca, oltre cento gli uomini in divisa che hanno pagato con la morte la fedeltà alla Repubblica. Magistrati, docenti, operai, dirigenti d’azienda, studenti, giornalisti, uomini politici, sindacalisti. Nessuna categoria manca all’appello di una stagione in cui il terrorismo, di varia matrice, ha preteso di travolgere la vita delle persone inseguendo progetti sanguinari. La scia lasciata dagli assassini ci porta sino ai primi2000”. Lo dice il capo dello Stato Sergioin un’intervista a ‘La ...