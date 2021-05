Advertising

capuanogio : Secondo #CorSport e #Tuttosport i giocatori dell'#Inter non sono disponibili a venire incontro alle richieste di… - sportmediaset : #Inter: #Zhang pronto a tagliare gli stipendi, ma i calciatori fanno muro. #SportMediaset - CorSport : #Inter, #Zhang taglia gli stipendi ma la squadra dice no ?? - infoitsport : Inter, la ferrea volontà di Zhang. Ecco i giocatori che potrebbero salutare - LorenzoPuliga : RT @GoalItalia: Inter, Zhang chiederà ai giocatori di rinunciare a due mensilità [??Gazzetta dello Sport] -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Zhang

... in presenza della proprietà e del presidente Steven. Motivo? Parlare con i giocatori, per sensibilizzarli sulla crisi economica del club e del calcio in generale. L'chiederà un aiuto ai ......5 milioni di euro , una cifra molto alta, soprattutto visto il diktat della famiglia, ovvero ... L'aspetta, sapendo che all'estero c'è ancora chi apprezza il Guerriero ."Il primo avversario per Peppino era il milanista. Un tempo in città gli juventini non esistevano. Ce n'era forse qualcuno nelle periferie più giovani, che ammetto di non ...La Gazzetta dello Sport spiega la linea del club sul mercato e ciò che il tecnico vorrebbe a livello di entrate ...