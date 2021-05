Incidente mortale a Varedo, Saronno-Monza bloccata (Di domenica 9 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È stato un Incidente terribile quello che si è consumato oggi, domenica 9 maggio, intorno alle 15, a Varedo lungo la Saronno-Monza, proprio davanti al McDonald’s. Lo scontro ha visto un violento impatto tra un motociclista di 45 anni, a bordo di una Ducati, e una Toyota Yaris, che stava uscendo dal parcheggio del fast tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di domenica 9 maggio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È stato unterribile quello che si è consumato oggi, domenica 9 maggio, intorno alle 15, alungo la, proprio davanti al McDonald’s. Lo scontro ha visto un violento impatto tra un motociclista di 45 anni, a bordo di una Ducati, e una Toyota Yaris, che stava uscendo dal parcheggio del fast tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

eziomauro : Ancora un incidente mortale sul lavoro: operaio precipita da un ponteggio nel cantiere in un centro commerciale… - ilNotiziarioInd : Incidente mortale a Varedo, Saronno-Monza bloccata - mariasamsara01 : @GioGeneSharp ?? Qui passò 5 anni fa. Purtroppo dopo un incidente mortale - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??INCIDENTE MORTALE TRA AUTO E MOTO IN CORSO CRIMEA AD ALESSANDRIA?? Nello schianto ha perso la vita il motociclista?? #c… - telecitynews24 : ??INCIDENTE MORTALE TRA AUTO E MOTO IN CORSO CRIMEA AD ALESSANDRIA?? Nello schianto ha perso la vita il motociclista… -