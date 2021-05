F1 oggi, GP Spagna 2021: orario gara, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di domenica 9 maggio 2021) oggi, alle ore 15.00 (diretta tv su Sky Sport e su TV8), andrà in scena il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2021 di F1. Sul circuito del Montmeló vivremo una gara appassionante. In primis, ci si aspetta il confronto per la vittoria tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico, ieri, è entrato nella storia siglando la pole-position numero 100 della sua carriera e ha voglia di confermarsi in gara con la Mercedes. Dal canto suo, l’alfiere della Red Bull ha voglia di invertire il trend, centrando quel successo che gli permetterebbe di avvicinarsi in classifica generale al britannico, facendo capire che questo titolo sarà lottato fino alla fine. In secondo luogo, la Ferrari e l’obiettivo top-5. E’ dato ormai assodato che, salvo problemi di affidabilità o errori dei due team già citati, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021), alle ore 15.00 (diretta tv su Sky Sport e su TV8), andrà in scena il GP di, quarto appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito del Montmeló vivremo unaappassionante. In primis, ci si aspetta il confronto per la vittoria tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Il britannico, ieri, è entrato nella storia siglando la pole-position numero 100 della sua carriera e ha voglia di confermarsi incon la Mercedes. Dal canto suo, l’alfiere della Red Bull ha voglia di invertire il trend, centrando quel successo che gli permetterebbe di avvicinarsi in classifica generale al britannico, facendo capire che questo titolo sarà lottato fino alla fine. In secondo luogo, la Ferrari e l’obiettivo top-5. E’ dato ormai assodato che, salvo problemi di affidabilità o errori dei due team già citati, ...

