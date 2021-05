Controlli cc, aperitivo in spiaggia per 150 giovani,sanzioni (Di domenica 9 maggio 2021) A Pozzuoli (Napoli) aperitivo sulla spiaggia per 150 giovani senza mascherina: arrivano i carabinieri e il locale viene sgomberato per violazioni delle norme contro il covid. L'intervento dei militari ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) A Pozzuoli (Napoli)sullaper 150senza mascherina: arrivano i carabinieri e il locale viene sgomberato per violazioni delle norme contro il covid. L'intervento dei militari ...

CorriereQ : Controlli cc, aperitivo in spiaggia per 150 giovani,sanzioni - pietrocaleo : @scuccimatte Fatto oggi giro in bici con aperitivo, controlli zero. Io davvero non capisco come ragionano - Sirus08054277 : @theciosaz @La7tv @giorgiomule No perché io mi son rotto il cazzo dei ristoratori che si lamentano quando NESSUNO h… - CostanzaNOCCHI : RT @fredredss: #cacciari vive fuori dal mondo. Parla di regole rigorose e di controlli nei ristoranti ma non conosce la realtà fatta di ill… - fredredss : #cacciari vive fuori dal mondo. Parla di regole rigorose e di controlli nei ristoranti ma non conosce la realtà fat… -