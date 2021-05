Scontri Gerusalemme | Ue | ' Agire con urgenza per allentare tensioni'

(Di sabato 8 maggio 2021) Lee le violenze 'nella Cisgiordania occupata, in particolare aEst' negli ultimi giorni 'sono aumentate pericolosamente'. Per questo, dopo che 'la scorsa notte si sono verificati ...

... in particolare aEst' negli ultimi giorni 'sono aumentate pericolosamente'. Per questo, dopo che 'la scorsa notte si sono verificati gravisulla Spianata delle Moschee', l'Unione ...9.40 Spianata Moschee, feriti sono oltre 220 Oltre 220 i feriti a seguito dei violentitra palestinesi e forze di sicurezza israeliane scoppiati sulla Spianata delle Moschee, a, nell'ultimo venerdì di Ramadan. E' il nuovo bilancio del Jerusalem Post, che cita un ...La Mezzaluna Rossa ha riferito che almeno quattro palestinesi sono rimasti feriti gravemente 'Centinaia di rivoltosi hanno lanciato pietre, bottiglie e altri oggetti in direzione degli agenti che hann ...Sale a oltre 220 feriti il bilancio dei nuovi violenti scontri tra palestinesi e forze di sicurezza israeliane scoppiati nella notte dell'ultimo venerdì di Ramadan, sulla Spianata ...