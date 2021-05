Peschereccio attaccato in Libia, arrivato nel porto di Mazara (Di sabato 8 maggio 2021) Ha attraccato al porto di Mazara del Vallo (Trapani) il Peschereccio ‘Aliseo’, colpito giovedì scorso da una motovedetta della Guardia costiera libica. A bordo ci sono i sette uomini d’equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito schegge del vetro della cabina e medicato a bordo dai militari italiani. Ad attenderli i familiari oltre al sindaco della cittadina, Salvatore Quinci. E’ stato un lungo abbraccio quello tra il comandante Giacalone, che sulla testa ha una vistosa fasciatura bianca, e la sua famiglia. “Sono vivo”, sono state le sue prime parole. Il Peschereccio è stato scortato nel porto da una motovedetta della Guardia costiera, sulla quale è salito il vescovo di Mazara del Vallo, monsignor Domenico Mogavero. “Il comandante Giacalone è ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 maggio 2021) Ha attraccato aldidel Vallo (Trapani) il‘Aliseo’, colpito giovedì scorso da una motovedetta della Guardia costiera libica. A bordo ci sono i sette uomini d’equipaggio compreso il comandante Giuseppe Giacalone, rimasto lievemente ferito schegge del vetro della cabina e medicato a bordo dai militari italiani. Ad attenderli i familiari oltre al sindaco della cittadina, Salvatore Quinci. E’ stato un lungo abbraccio quello tra il comandante Giacalone, che sulla testa ha una vistosa fasciatura bianca, e la sua famiglia. “Sono vivo”, sono state le sue prime parole. Ilè stato scortato nelda una motovedetta della Guardia costiera, sulla quale è salito il vescovo didel Vallo, monsignor Domenico Mogavero. “Il comandante Giacalone è ...

