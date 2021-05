Omicidio di Zina | il marito suicida in carcere prima di testimoniare in udienza

(Di sabato 8 maggio 2021) Si è tolto la vita inMaurizio Quattrocchi, imputato per l’della moglieida Solonari, uccisa a coltellate il 6 ottobre 2019 a Cologno al Serio. La donna aveva 36 anni. Quattrocchi, 49 anni, muratore, era indal giorno del delitto. Martedì scorso era iniziato davanti alla Corte d’Assise del tribunale di Bergamo il processo a suo carico ed era comparso in aula, nella cella riservata ai detenuti: durante laerano stati sentiti alcuni testimoni, che avevano riferito di comeida avesse paura del. Martedì prossimo l’imputato sarebbe dovuto intervenire e riferire la sua versione dei fatti. “L’lo ha sconvolto, non ha retto, anche perché alcuni aspetti secondo lui non erano veri, ...

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

... poi indagato e infine imputabile per l'di Zinaida Solonari , avvenuto il 6 ottobre del ... '', aveva confessato di avere ormai paura del marito. Purtroppo aveva tragicamente ragione. ...Imputato dell'della moglie Zinaida Solonari, 36 anni, avrebbe parlato martedì prossimo. Avrebbe, perché nella notte tra giovedì e ieri si è tolto la vita in carcere. Almeno così risulta allo ...Uccise la moglie: muratore di Bergamo si suicida in carcere prima di testimoniare. Nel 2019 con due coltellate ammazzò la moglie e fuggì in auto ...Si è tolto la vita in carcere nella notte tra giovedì e ieri Maurizio Quattrocchi, il muratore 49enne che nell'ottobre 2019, uccise la moglie Zinaida Solonari ...