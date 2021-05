I gay se la prendono con Achille Lauro per essere andato da Pio e Amedeo (Di sabato 8 maggio 2021) L'artista è stato attaccato pubblicamente sui social dopo l'ospitata a Felicissima sera. E ora si sfoga sui social: "Io che ho difeso ogni categoria" Leggi su ilgiornale (Di sabato 8 maggio 2021) L'artista è stato attaccato pubblicamente sui social dopo l'ospitata a Felicissima sera. E ora si sfoga sui social: "Io che ho difeso ogni categoria"

Advertising

CaffeFou : I gay se la prendono con #AchilleLauro per essere andato da #pioeamedeo #DDLZan - mattjrphoto : @haunted90 Ahhahah! Come dice Gattano: 'Quando un gay mangia una banana le donne si siedono e prendono appunti' ?? - marisavillani : RT @vale2bertoni: @Solocarmen1 @adrianobusolin i pdioti pensate che sappiano che abbiamo una costituz.?che la conoscano?oltre tutto ho lett… - vale2bertoni : @Solocarmen1 @adrianobusolin i pdioti pensate che sappiano che abbiamo una costituz.?che la conoscano?oltre tutto h… - Franfryent : @svftokyo quindi ovviamente a me mi prendono per frocio e tutto anche se non sono gay non posso dirlo?Ovviamente es… -