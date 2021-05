F1, GP Spagna 2021: a che ora inizia la gara e come vederla in tv. Programma TV8 e Sky (Di sabato 8 maggio 2021) Domani, alle ore 15.00, prenderà il via il GP di Spagna, quarto round del Mondiale 2021 di F1. Sul tracciato del Montmeló assisteremo a una gara ricca di spunti e importante per andare a definire gli equilibri del campionato. In primis, ci si aspetta il confronto tra Mercedes e Red Bull. L’olandese Max Verstappen vorrà rispondere al britannico Lewis Hamilton, vincitore dell’ultima corsa disputata in Portogallo. L’orange, sul circuito dove ottenne nel 2016 il suo primo successo nel Circus, spera di poter contare su una RB16B sufficientemente competitiva per rivaleggiare con il britannico e accorciare le distanze nella graduatoria riservata i piloti. Allo stato attuale delle cose, Lewis guida la classifica con otto lunghezze di margine su Max. Per quanto riguarda la Ferrari, la prova a Portimao è stata povera di soddisfazioni. La ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) Domani, alle ore 15.00, prenderà il via il GP di, quarto round del Mondialedi F1. Sul tracciato del Montmeló assisteremo a unaricca di spunti e importante per andare a definire gli equilibri del campionato. In primis, ci si aspetta il confronto tra Mercedes e Red Bull. L’olandese Max Verstappen vorrà rispondere al britannico Lewis Hamilton, vincitore dell’ultima corsa disputata in Portogallo. L’orange, sul circuito dove ottenne nel 2016 il suo primo successo nel Circus, spera di poter contare su una RB16B sufficientemente competitiva per rivaleggiare con il britannico e accorciare le distanze nella graduatoria riservata i piloti. Allo stato attuale delle cose, Lewis guida la classifica con otto lunghezze di margine su Max. Per quanto riguarda la Ferrari, la prova a Portimao è stata povera di soddisfazioni. La ...

Advertising

SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VOLA (#FP3 ??) ?? Ferrari in top5, bene le Alfa Romeo I risultati ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna: Ferrari a caccia di conferme nelle qualifiche a Barcellona #SkyMotori #F1 #Formula1… - Gazzetta_it : #F1 GP Spagna, fp3: Max #Verstappen il migliore, #Ferrari terza a e quarta @F1 @Max33Verstappen @ScuderiaFerrari… - SkySport : RT @SkySportF1: ?? Max firma un tempo pazzesco (#Q2 ??) ?? Ferrari in Q3, sorprese tra gli esclusi IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? Max firma un tempo pazzesco (#Q2 ??) ?? Ferrari in Q3, sorprese tra gli esclusi IL LIVE ? -