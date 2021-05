Chi è Raffaele Renda di Amici 2021 (Di sabato 8 maggio 2021) È stato eliminato recentemente dal talent show Amici 2021, uscendo con l’inedito da lui scritto Focu Meu, dedicato alla sua Calabria. Raffaele Renda, giovane musicista, nasce nel 2000 a Lamezia Terme. Si vocifera stia frequentando Martina Miliddi, ballerina anche lei concorrente eliminata di Amici 2021, ma a riguardo Raffaele ha commentato senza smentire: “Ad Amici, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci”. Nel 2017 esordisce nel mondo della musica partecipando a Sanremo Young, trasmissione condotta da Antonella Clerici, dove arriva secondo. Si presenta alle selezioni di Amici 2021 con il suo inedito Il sole alle finestre, che però non raccoglie subito la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021) È stato eliminato recentemente dal talent show, uscendo con l’inedito da lui scritto Focu Meu, dedicato alla sua Calabria., giovane musicista, nasce nel 2000 a Lamezia Terme. Si vocifera stia frequentando Martina Miliddi, ballerina anche lei concorrente eliminata di, ma a riguardoha commentato senza smentire: “Ad, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci”. Nel 2017 esordisce nel mondo della musica partecipando a Sanremo Young, trasmissione condotta da Antonella Clerici, dove arriva secondo. Si presenta alle selezioni dicon il suo inedito Il sole alle finestre, che però non raccoglie subito la ...

Advertising

gennaromigliore : Oggi a #Casoria, la mia città, per dare il benvenuto al Sindaco Raffaele Bene nella casa di @ItaliaViva. Il radicam… - olgaauricchio : @FrancescoRoma78 @raffaele_iovino E chi andrà via? Saranno sostituiti? O lasciamo le solite voragini? - Astra_x_Aspera : RT @Astra_x_Aspera: ++IL'TRUCCO'DEI TANTI MORTI #COVID A CHI GIOVA?++ #Zangrillo: Al San Raffaele un decesso per infarto di una persona pos… - Tino44588447 : RT @gennaromigliore: Oggi a #Casoria, la mia città, per dare il benvenuto al Sindaco Raffaele Bene nella casa di @ItaliaViva. Il radicament… - paolab111 : @Raffaele_Sp Tu chi sei per giudicare ? Vai tu -