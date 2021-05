(Di sabato 8 maggio 2021) Rielezione confermata, secondo le attese, per illaburista di, Sadiq, secondo le proiezioni della Bbc basate su uno scrutinio ormai quasi completato. Il primo cittadino, figlio d’immigrati pachistani, non è tuttavia passato al primo turno come alcuni sondaggi prevedevano, con un arretramento dei consensi rispetto al 2015 esteso anche al suo partito che nell’assemblea della capitale ha perso un seggio mentre Conservatori, Verdi e Liberaldemocratici ne hanno guadagnato uno. Il Labour resta nella bufera, con il leader Keir Starmer sotto tiro dopo aver scaricato la sua vice Angela Rayner. Per farcela Sadiqha avuto bisogno delimmediato contro il Tory di origine caraibica Shaun Bailey, andato meglio delle previsioni, dopo il testa a testa sulle prime preferenze, ...

Advertising

enr_gav : RT @HuffPostItalia: Bbc: Khan sindaco Londra ma solo a ballottaggio - RobertoRenga : RT @HuffPostItalia: Bbc: Khan sindaco Londra ma solo a ballottaggio - HuffPostItalia : Bbc: Khan sindaco Londra ma solo a ballottaggio - TeoloMassimo : RT @rtl1025: ?? Rielezione confermata, secondo le attese, per il sindaco laburista di #Londra, Sadiq Khan, secondo le proiezioni della Bbc.… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Voto Gb: Khan sindaco di Londra, ma solo a ballottaggio: (ANSA) - LONDRA, 08 MAG - Rielezione conf… -

Ultime Notizie dalla rete : Bbc Khan

L'HuffPost

Sindaco di Londra, confermato laburista Sadiqprimo cittadino () Sadiq, il laburista musulmano e di origine pakistana, che ha governato negli ultimi 5 anni ha Londra, sarà rieletto per ...LONDRA, 08 MAG Rielezione confermata, secondo le attese, per il sindaco laburista di Londra, Sadiq, secondo le proiezioni dellabasate su uno scrutinio ormai quasi completato. Il primo cittadino, figlio d'immigrati pachistani, non è tuttavia passato al primo turno come alcuni sondaggi ...Rielezione confermata, secondo le attese, per il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, secondo le proiezioni della Bbc basate su uno scrutinio ormai quasi completato. Il primo cittadino, figlio d’i ...Rielezione confermata, secondo le attese, per il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, secondo le proiezioni della Bbc basate su uno scrutinio ormai quasi completato. (ANSA) ...