Ultime Notizie Roma del 07-05-2021 ore 18:10 (Di venerdì 7 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha condannato a 13 anni di reclusione i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per omicidio preterintenzionale relazione al pestaggio subito da Stefano con chi la sera del 15 ottobre 2009 quando dopo l’arresto fu portato nella caserma della compagnia Casilina i due militari dell’arma in primo grado erano stati condannati a 12 anni di carcere vertice europeo a Porto non verrai alle cita Il Gattopardo tutto deve cambiare mondo sta cambiando anche noi dobbiamo cambiare come ha detto il celebre Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo tutto deve cambiare perché tutto resti come prima ha detto la presidente della commissione introducendo il Summit sociale tra i target sul tavolo lavoro critiche di formazione continua lotta alla ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio La Corte d’Assise d’Appello diha condannato a 13 anni di reclusione i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per omicidio preterintenzionale relazione al pestaggio subito da Stefano con chi la sera del 15 ottobre 2009 quando dopo l’arresto fu portato nella caserma della compagnia Casilina i due militari dell’arma in primo grado erano stati condannati a 12 anni di carcere vertice europeo a Porto non verrai alle cita Il Gattopardo tutto deve cambiare mondo sta cambiando anche noi dobbiamo cambiare come ha detto il celebre Tomasi di Lampedusa Il Gattopardo tutto deve cambiare perché tutto resti come prima ha detto la presidente della commissione introducendo il Summit sociale tra i target sul tavolo lavoro critiche di formazione continua lotta alla ...

