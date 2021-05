Torino, sequestrati 10mila monili di specie protette (Di venerdì 7 maggio 2021) La guardia di finanza di Torino ha sequestrato 10mila gioielli e pietre preziose i cui materiali derivano da specie protette in via d’estinzione. fsc/mrv/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 7 maggio 2021) La guardia di finanza diha sequestratogioielli e pietre preziose i cui materiali derivano dain via d’estinzione. fsc/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

GDF : #GDF #Torino: sequestrati oltre 10 mila gioielli e pietre preziose ottenuti da materiali derivanti da specie protet… - CorriereCitta : Torino, sequestrati 10mila monili di specie protette - Ettore572 : RT @GDF: #GDF #Torino: sequestrati oltre 10 mila gioielli e pietre preziose ottenuti da materiali derivanti da specie protette in via di es… - FF_AAediPolizia : RT @GDF: #GDF #Torino: sequestrati oltre 10 mila gioielli e pietre preziose ottenuti da materiali derivanti da specie protette in via di es… - TorinoClick : Carenze igienico sanitarie. A ristorante in San Salvario 25mila euro di sanzioni e 66 chili di alimenti sequestrati… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino sequestrati Torino: Volatile si aggira nelle cucine del locale Alla luce dei fatti, sono stati sequestrati oltre 65 kg di alimenti, tra cui 20 kg di pesce, 16 kg di riso cotto e 14 kg di verdure miste. Scarti derivati dalla lavorazione del cibo ricoprivano l'...

Commercializzava pietre e coralli violando la CITES ...di Finanza di Torino hanno individuato un esercizio commerciale situato nella zona di Torino sud ... Nel corso dell'operazione, sono stati scoperti e sequestrati anche 600mila prodotti privi dei ...

Torino, sequestrati 10mila monili di specie protette: denunciato un imprenditore Cronachedi.it - Il quotidiano online di informazione indipendente Lamezia Terme, sequestrato stabilimento dell’area industriale per violazioni ambientali I provvedimento si inserisce in un’attività d’indagine in materia di tutela ambientale e salvaguardia della salute pubblica, coordinata dal Procuratore di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, e dal sostit ...

Bologna, famiglia sequestra e schiavizza ragazza: 4 arresti I particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma presso la questura di Bologna alle 10.30 Secondo gli investigatori la ragazza sarebbe stata attirata in Italia con la fals ...

Alla luce dei fatti, sono statioltre 65 kg di alimenti, tra cui 20 kg di pesce, 16 kg di riso cotto e 14 kg di verdure miste. Scarti derivati dalla lavorazione del cibo ricoprivano l'......di Finanza dihanno individuato un esercizio commerciale situato nella zona disud ... Nel corso dell'operazione, sono stati scoperti eanche 600mila prodotti privi dei ...I provvedimento si inserisce in un’attività d’indagine in materia di tutela ambientale e salvaguardia della salute pubblica, coordinata dal Procuratore di Lamezia Terme, Salvatore Curcio, e dal sostit ...I particolari saranno forniti nel corso di una conferenza stampa in programma presso la questura di Bologna alle 10.30 Secondo gli investigatori la ragazza sarebbe stata attirata in Italia con la fals ...