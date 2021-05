Sciacquavano i tamponi Covid per utilizzarli più volte: è scandalo, addetti della casa farmaceutica nei guai (Di venerdì 7 maggio 2021) Succede in Indonesia. Cinque addetti sotto inchiesta (e licenziati). Potrebbero essere state addirittura novemila le persone controllate in questo modo in ... Leggi su today (Di venerdì 7 maggio 2021) Succede in Indonesia. Cinquesotto inchiesta (e licenziati). Potrebbero essere state addirittura novemila le persone controllate in questo modo in ...

Advertising

Ettore572 : RT @PalermoToday: Sciacquavano i tamponi Covid per utilizzarli più volte: è scandalo, addetti della casa farmaceutica nei guai https://t.co… - PalermoToday : Sciacquavano i tamponi Covid per utilizzarli più volte: è scandalo, addetti della casa farmaceutica nei guai… - Today_it : Sciacquavano i tamponi Covid per utilizzarli più volte: è scandalo, addetti della casa farmaceutica nei guai… - 21lettere : Sciacquavano e riutilizzavano i tamponi??? ?? -