Meloni - Salvini, lite continua su Roma e Milano (Di venerdì 7 maggio 2021) “Mai detto no ad alcun candidato. Vediamoci”. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha risposto così, in mattinata, a Matteo Salvini, che nella puntata di ieri sera a Porta a Porta, a proposito delle elezioni amministrative aveva detto: “La Lega costruisce e qualcun altro disfa”. Meloni chiede dunque un chiarimento a Salvini circa la scelta dei candidati in particolare per le città di Roma e Milano e invoca la convocazione di un tavolo del centrodestra. Il leader leghista però ha palesato il proprio rammarico per “i no da parte di Fdi che hanno portato al ritiro prima di Bertolaso e poi di Albertini”, due candidati che Salvini reputava “eccellenti”. E ha derubricato la questione promettendo che “nei prossimi giorni ci sarà una riunione di centrodestra, con i ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) “Mai detto no ad alcun candidato. Vediamoci”. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, ha risposto così, in mattinata, a Matteo, che nella puntata di ieri sera a Porta a Porta, a proposito delle elezioni amministrative aveva detto: “La Lega costruisce e qualcun altro disfa”.chiede dunque un chiarimento acirca la scelta dei candidati in particolare per le città die invoca la convocazione di un tavolo del centrodestra. Il leader leghista però ha palesato il proprio rammarico per “i no da parte di Fdi che hanno portato al ritiro prima di Bertolaso e poi di Albertini”, due candidati chereputava “eccellenti”. E ha derubricato la questione promettendo che “nei prossimi giorni ci sarà una riunione di centrodestra, con i ...

